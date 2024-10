Lavori sulla rete idrica: numerose vie di Barbaricina senz'acqua (Di venerdì 11 ottobre 2024) Acque comunica che, per Lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, dalle ore 8.30 alle 12.30 di martedì 15 ottobre si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie: Andrea Pisano (il tratto compreso tra le vie Bandinelli e Rook), Bandinelli, Sestini, in Corte Case Medicee, Aurelia Pisatoday.it - Lavori sulla rete idrica: numerose vie di Barbaricina senz'acqua Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Acque comunica che, pernel comune di Pisa, dalle ore 8.30 alle 12.30 di martedì 15 ottobre si renderà necessario sospendere l’erogazionenelle vie: Andrea Pisano (il tratto compreso tra le vie Bandinelli e Rook), Bandinelli, Sestini, in Corte Case Medicee, Aurelia

