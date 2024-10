Ilrestodelcarlino.it - La Farmacia comunale dà indicazioni di voto

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Polemiche ad Albinea della minoranza per una pubblicità elettorale attraverso una storia su Facebook dellaper sostenere una candidata alle elezioni regionali inserita nella lista del presidente de Pascale. Il farmacista, dopo le critiche, ha precisato che si è trattato di un errore. "Giudico – scrive sui social Corrado Ferrari, capogruppo dell’opposizione – estremamente sbagliato che ladi Albinea faccia propaganda sui social per una candidata alle prossime elezioni. Questo a prescindere dal candidato/a. E’ un fatto di correttezza istituzionale: la cosa pubblica, di cui ladi Albinea è parte, appartiene a tutti i cittadini. Fare propaganda per un candidato che rappresenta olo una parte dell’elettorato non è corretto".