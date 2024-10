Ilnapolista.it - La famiglia di Baldock rompe il silenzio e rende noti i risultati dell’autopsia

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La Grecia ha trionfato a sorpresa a Wembley contro l’Inghilterra in Nations League, ma la serata è stata ugualmente triste per i calciatori ellenici che sono scoppiati a piangere al termine dell’incontro ricordando George, il difensore del Panathinaikos morto mercoledì. Non è stato sicuramente facile scendere in campo eppure Pavlidis e compagni sono stati in grado di centrare un’impresa storica. Cosa sappiamo della morte diAl momento del ritrovamento il cadavere era riverso in piscina e non presentava segni che potessero far pensar ad una colluttazione o un’aggressione. Il difensore indossava regolarmente il costume, come se avesse fatto un bagno e magari fosse annegato. Questa pista è stata seguita dagli inquirenti anche perché dalla sua bocca è fuoriuscita acqua ingoiata forse quando era ancora vivo ed entrata nei polmoni.