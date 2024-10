Ilgiorno.it - La città ridisegnata da 130 studenti: "Tra 50 anni sarà viva e polifonica"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Centotrenta universitari gareggiano per disegnare ladel futuro. Lo fanno in un luogo simbolo, l’ex Scalo di Porta Romana, che ospiterà prima il Villaggio Olimpico e poi lo studentato più grande di Milano - e d’Italia - con i suoi 1.700 posti letto e i servizi annessi (dall’ambulatorio all’area food). Dopo Olimpiadi e Paralimpiadi, l’obiettivo è lavorare i mesi estivi per riconvertire gli spazi (già progettati per ottimizzare la trasformazione finale) e aprirli aglinell’anno accademico 2026/27. Qui, nell’ex officina dedicata alla riparazione dei treni, per la prima volta aperta al pubblico, circondata dai cantieri,(l’età media è 24), rettori e architetti si sono trovati per discutere sulle sfide urbanistiche del futuro. L’occasione è il 50esimo compleanno di Coima, il titolo dell’hackathon universitaria è “Inspiring Cities“.