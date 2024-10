La cantante texana Ty Le Blanc ospite del Venezia Jazz Festival Fall (Di venerdì 11 ottobre 2024) Splendid Venice Hotel torna ad accogliere la voce di Ty Le Blanc, con un evento firmato Venezia Jazz Festival Fall, giunto alla settima edizione. Ospitata nel campiello della struttura,  negli spazi del prestigioso ristorante Le Maschere, la cantante texana presenta giovedì 17 ottobre (ore 19.00) Veneziatoday.it - La cantante texana Ty Le Blanc ospite del Venezia Jazz Festival Fall Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Splendid Venice Hotel torna ad accogliere la voce di Ty Le, con un evento firmato, giunto alla settima edizione. Ospitata nel campiello della struttura,  negli spazi del prestigioso ristorante Le Maschere, lapresenta giovedì 17 ottobre (ore 19.00)

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Disclaimer – La vita perfetta - il trailer della serie di Cuarón con Cate Blanchett presentata a Venezia 81 - Quando riceve un romanzo da un autore sconosciuto, si rende conto con orrore di essere la protagonista di una storia che mette a nudo i suoi segreti più oscuri. Lubezki e il candidato all’Oscar Bruno Delbonnel sono direttori della fotografia. Disclaimer – La vita perfetta, ecco il trailer della serie di Alfonso Cuarón con Cate Blanchett e Kevin Kline, thriller psicologico presentato a Venezia ... (Spettacolo.eu)

Cate Blanchett e Angelina Jolie puntano a gioielli vintage a Venezia 2024 - Una spilla non troppo vistosa, a forma di rosa, che spicca ad altezza petto e che risale al 1972. E anche in occasione della kermesse in Laguna ha dimostrato che è possibile essere glam e anche green. Anche Angelina Jolie, ad esempio, ha proposto una combinazione di gioielli vintage che esaltano ancor di più uno dei suoi ultimi personaggi proposti per il grande schermo. (Velvetmag.it)

La divina Cate Blanchett - il dj set di Victoria De Angelis e Richard Gere innamorato : dentro il party Armani Beauty all'Arsenale di Venezia - Tra le feste da ricordare della Mostra del Cinema 2024, il party all'Arsenale di Armani Beauty. Le foto degli ospiti (spoiler: Cate Blanchett è divina) e il nostro racconto della serata. (Vanityfair.it)