La bizzarra idea del presidente del Brasile: escludere dalla nazionale a chi gioca all’estero (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il mondo del calcio è sempre molto particolare. L’ansa riporta la notizia che il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva ha chiesto, dopo la vittoria della Seleçao per 2-1 sul Cile, l’esclusione dalla nazionale verdeoro dei calciatori che giocano all’estero. Sottolineando che le due reti del team del ct Dorival Junior sono state segnate da Igor Jesus e Luiz Henrique, che fanno entrambi parte del Botafogo, Lula ha spiegato che «al momento non ci sono tutte queste ‘stelle’ fra coloro che giocano fuori. Non c’è nessun Garrincha o Romario nelle squadre straniere, solo tanti giovani giocatori che non sono ancora delle star. In Brasile ci sono buoni giocatori della stessa qualità, quindi bisogna dare opportunità a quelli che sono qui». Ilnapolista.it - La bizzarra idea del presidente del Brasile: escludere dalla nazionale a chi gioca all’estero Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il mondo del calcio è sempre molto particolare. L’ansa riporta la notizia che ildel, Luiz Inácio Lula da Silva ha chiesto, dopo la vittoria della Seleçao per 2-1 sul Cile, l’esclusioneverdeoro dei calciatori cheno. Sottolineando che le due reti del team del ct Dorival Junior sono state segnate da Igor Jesus e Luiz Henrique, che fanno entrambi parte del Botafogo, Lula ha spiegato che «al momento non ci sono tutte queste ‘stelle’ fra coloro cheno fuori. Non c’è nessun Garrincha o Romario nelle squadre straniere, solo tanti giovanitori che non sono ancora delle star. Inci sono buonitori della stessa qualità, quindi bisogna dare opportunità a quelli che sono qui».

Lula ha spiegato: "Al momento non ci sono tutte queste 'stelle' fra coloro che giocano fuori. In sostanza, Lula ha chiesto l'esclusione dalla Selecao di tutti quei giocatori verdeoro che militano all'estero e non nel paese sudamericano.

