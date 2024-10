La 63enne morta dopo l'intervento al Papardo, c'è un indagato: disposta l'autopsia (Di venerdì 11 ottobre 2024) C’è un indagato per la morte della signora Maria Dora Biondo, morta il 23 settembre dopo una operazione al cuore all’ospedale Papardo.Si tratta del direttore responsabile del reparto di cardiochirurgia Francesco Patanè.Il pubblico ministero Anna Maria Arena ha disposto l’autopsia che sarà Messinatoday.it - La 63enne morta dopo l'intervento al Papardo, c'è un indagato: disposta l'autopsia Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) C’è unper la morte della signora Maria Dora Biondo,il 23 settembreuna operazione al cuore all’ospedale.Si tratta del direttore responsabile del reparto di cardiochirurgia Francesco Patanè.Il pubblico ministero Anna Maria Arena ha disposto l’che sarà

