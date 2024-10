Kyle Chandler affiancherà Ben Affleck e Matt Damon nel crime thriller RIP (Di venerdì 11 ottobre 2024) La richiestissima star di Friday Night Lights centra un altro ruolo di spicco affiancando due star nel nuovo action movie targato Netflix. Dopo l'ingaggio in Lanterns, per Kyle Chandler arriva un altro ruolo di peso. L'interprete dell'indimenticabile couch Taylor affiancherà Ben Affleck and Matt Damon in RIP, crime thriller diretto da Joe Carnahan per Netflix. Nel cast del progetto troviamo, inoltre, l'interprete di Supergirl Sasha Calle, Nestor Carbonell, Catalina Sandino Moreno e la cantante e attrice Teyana Taylor. Sullo sfondo di un'indagine sull'omicidio di un agente, RIP segue una squadra di poliziotti di Miami che scopre milioni in contanti in un nascondiglio abbandonato. Mentre tra gli agenti inizia a serpeggiare l'incubo della corruzione, le forze esterne vengono a conoscenza dei milioni nascosti Movieplayer.it - Kyle Chandler affiancherà Ben Affleck e Matt Damon nel crime thriller RIP Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La richiestissima star di Friday Night Lights centra un altro ruolo di spicco affiancando due star nel nuovo action movie targato Netflix. Dopo l'ingaggio in Lanterns, perarriva un altro ruolo di peso. L'interprete dell'indimenticabile couch TaylorBenandin RIP,diretto da Joe Carnahan per Netflix. Nel cast del progetto troviamo, inoltre, l'interprete di Supergirl Sasha Calle, Nestor Carbonell, Catalina Sandino Moreno e la cantante e attrice Teyana Taylor. Sullo sfondo di un'indagine sull'omicidio di un agente, RIP segue una squadra di poliziotti di Miami che scopre milioni in contanti in un nascondiglio abbandonato. Mentre tra gli agenti inizia a serpeggiare l'incubo della corruzione, le forze esterne vengono a conoscenza dei milioni nascosti

