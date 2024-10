Italia-Francia-Spagna, attacchi di Israele finiscano subito (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Contiamo sull'impegno di Israele per la sicurezza delle missioni Onu e bilaterali di mantenimento della pace in Libano, nonché delle organizzazioni internazionali attive nella regione". Lo afferma una dichiarazione congiunta dei leader di Italia, Francia e Spagna, sugli attacchi alle truppe Unifil. Nella dichiarazione siglata a margine del Med9, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron e Pedro Sanchez esprimono condanna e "indignazione", sottolineando che gli attacchi "costituiscono una grave violazione degli obblighi di Israele ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu 1701 e del diritto internazionale umanitario. Questi attacchi sono ingiustificabili e dovranno finire immediatamente". Quotidiano.net - Italia-Francia-Spagna, attacchi di Israele finiscano subito Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Contiamo sull'impegno diper la sicurezza delle missioni Onu e bilaterali di mantenimento della pace in Libano, nonché delle organizzazioni internazionali attive nella regione". Lo afferma una dichiarazione congiunta dei leader di, suglialle truppe Unifil. Nella dichiarazione siglata a margine del Med9, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron e Pedro Sanchez esprimono condanna e "indignazione", sottolineando che gli"costituiscono una grave violazione degli obblighi diai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu 1701 e del diritto internazionale umanitario. Questisono ingiustificabili e dovranno finire immediatamente".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia - Francia e Spagna condannano gli attacchi di Tel Aviv all’Unifil. Macron : basta armi a Israele - Italia , Francia e Spagna hanno denunciato le azioni come "inaccettabili", sottolineando la violazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell' ONU. . Meloni: "Condanno la violazione, serve il cessate il fuoco" La premier. . Gli attacchi dell’esercito israeliano contro le basi dell' Unifil (forza delle Nazioni Unite nel Libano meridionale) hanno scatenato una forte condanna ... (Gazzettadelsud.it)

Italia - Francia e Spagna : "Stop agli attacchi di Israele a Unifil" - Pare che il contingente dell'Onu si sia trovato in mezzo al fuoco incrociato tra le Idf e gli Hezbollah. Il bilancio parla di due peacekeeper feriti. (Ilgiornale.it)

Nations League : Italia-Israele a Udine - venduti 7mila biglietti - 000 i biglietti venduti fino ad ora per Italia-Israele, partita valida per la quarta giornata di Nations League in programma lunedì sera a Udine. L’emissione dei tagliandi terminerà a mezzogiorno di domenica 13 ottobre. . The post Nations League: Italia-Israele a Udine, venduti 7mila biglietti appeared first on SportFace. (Sportface.it)