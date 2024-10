It-Alert Campi Flegrei oggi il test per eruzione imminente

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – It-, nuovodi simulazione per una possibile attività vulcanica ai, venerdì 11 ottobre, alle 17.00, i cittadini che si troveranno nel territorio della Regione Campania riceveranno quindi sui propri telefoni cellulari, un messaggio con relativo segnale acustico di allerta. “Esercitazione2024. Questo è un messaggio diIT-. È in corso la SIMULAZIONE di una possibile attività vulcanica ai. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-.gov.it”, ilo del messaggio in arrivo. A causa del “fenomeno dell’overshooting”, si legge sul sito ufficiale, “il messaggio potrà essere ricevuto anche dagli utenti che si trovano nelle regioni confinanti o limitrofe alla Campania”.