Iltempo.it - Israele spara ancora sugli italiani, tensione alle stelle. L'Unifil: non ce ne andiamo

(Di venerdì 11 ottobre 2024)un attaccobasi italiane della missionenel sud del Libano da parte dell'esercito israeliano. L'attacco è avvenuto alla base 1-31 - già colpita nei giorni scorsi. Secondo quanto trapela, sarebbero stati abbattuti due muri di demarcazione della base. Non solo. Questa mattina l'Idf ha il fuoco contro un posto di osservazione dell'nella sua base principale a Naqoura, nel Libano meridionale, ferendo due persone. Lo riporta il Times of Israel citando fonti delle Nazioni Unite. Secondo quanto riferito dal giornale libanese Al-Akhbar, vicino a Hezbollah, si tratterebbe di due soldati dello Sri Lanka. Uno di loro sarebbe stato ferito in maniera grave. L'Idf ha reso noto di aver ricevuto "segnalazioni di danni" a un avamposto dell'e del ferimento di due soldati. L'incidente "è in fase di indagine e i suoi dettagli sono in fase di esame", fa sapere l'Idf.