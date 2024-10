Dilei.it - Ipertensione e pre-ipertensione, come riconoscerle e sotto controllo. Nuove linee guida

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Almeno una volta l’anno, meglio anche di più superati gli “anta”, misuriamo la pressione dal medico. Ovviamente se i valori sono nella norma, altrimenti i controlli debbono essere ben più ravvicinati. Ma nonvalutiamo l’, “killer” silenzioso che mette a rischio cuore, cervello e reni e soprattutto spesso non segnala la sua presenza. Anche perché i numeri dicono che gli ipertesi, ed anche chi ha valori definiti “borderline”, sono tantissimi. Sia tra gli uomini che per le donne. Stando alle statistiche, più o meno un italiano su tre è iperteso (magari senza saperlo). E un altro 17% ondeggia su valori che, pur non essendo patologici, entrano in quella che si chiama pre-affrontare il problema. Una risposta viene dagli esperti della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), riuniti a congresso.