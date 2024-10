Interventi alla ferrovia: cambia la viabilità (Di venerdì 11 ottobre 2024) Al via i lavori di manutenzione straordinaria sull’asse ferroviario: la provincia di Ascoli Piceno, in accordo con Rete ferroviaria Italiana, ha emanato un’ordinanza di modifica alla viabilità in via Scarlatti per consentire l’esecuzione dell’intervento. La disposizione, di fatto, coinvolge l’arteria di traffico portodascolana da ieri a venerdì 18 ottobre, termine entro il quale si stima che le operazioni giungeranno a conclusione. Nello stesso periodo, oltre a via Scarlatti, sarà chiusa al traffico anche la rampa di accesso alla strada provinciale Sp227, ovvero il raccordo Ascoli Mare - Porto d’Ascoli. Più nel dettaglio, l’iniziativa di manutenzione sarà effettuata sulla trave di collegamento del sottopasso ferroviario al chilometro 292+200. Ilrestodelcarlino.it - Interventi alla ferrovia: cambia la viabilità Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Al via i lavori di manutenzione straordinaria sull’asserio: la provincia di Ascoli Piceno, in accordo con Reteria Italiana, ha emanato un’ordinanza di modificain via Scarlatti per consentire l’esecuzione dell’intervento. La disposizione, di fatto, coinvolge l’arteria di traffico portodascolana da ieri a venerdì 18 ottobre, termine entro il quale si stima che le operazioni giungeranno a conclusione. Nello stesso periodo, oltre a via Scarlatti, sarà chiusa al traffico anche la rampa di accessostrada provinciale Sp227, ovvero il raccordo Ascoli Mare - Porto d’Ascoli. Più nel dettaglio, l’iniziativa di manutenzione sarà effettuata sulla trave di collegamento del sottopassorio al chilometro 292+200.

