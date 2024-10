Lanazione.it - “Insieme salviamo vite”. Madre e figlio giurano come vigili del fuoco

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Grosseto, 11 ottobre 2024 – Si chiamano Fiorella Rappelli e Andrea Giannella. E sono mamma e. Lo stesso giorno sono diventatidela tutti gli effetti, dopo aver prestato giuramento per iniziare a svolgere un lavoro tanto difficile e impegnativo, quanto affascinante. E la mamma, che ha 54 anni, in fatto di anzianità è addirittura più «giovane» del, che di anni ne ha 23. Fiorella aveva perso le speranze di diventare vigile del: da oltre 20 anni, infatti, era «discontinua». In sostanza i discontinui vengono richiamati per brevi periodi di 20 giorni al mese, senza superare comunque i 160 giorni all’anno contrattualizzati e la loro presenza serve per colmare le carenze di organico. «Ormai avevo perso le speranze – dice ridendo la donna –. Infatti il mio vero lavoro era un altro». Il pallino di diventare vigile delnon l’ha mai abbandonata.