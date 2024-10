Insegnante a 19 anni, vince il concorso e passa dal banco alla cattedra: “Gli studenti sono quasi coetanei”. La storia di Simone da Napoli a Crema (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dal banco alla cattedra, non come supplente ma come come Insegnante vincitore di concorso verso la conferma del ruolo. Simone Scarano a soli 19 anni ha già ottenuto il posto fisso a scuola come Insegnante tecnico pratico B016, Laboratori di scienze e tecnologie informatiche. L'articolo Insegnante a 19 anni, vince il concorso e passa dal banco alla cattedra: “Gli studenti sono quasi coetanei”. La storia di Simone da Napoli a Crema . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dal, non come supplente ma come comevincitore diverso la conferma del ruolo.Scarano a soli 19ha già ottenuto il posto fisso a scuola cometecnico pratico B016, Laboratori di scienze e tecnologie informatiche. L'articoloa 19ildal: “Gli”. Ladida

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Insegnante di ruolo fa 540 giorni di assenza a scuola in 3 anni : come ci è riuscito - E, infatti, i suoi permessi scadevano proprio nei fine settimana e nei giorni festivi, cioè quando la scuola era chiusa. Ma il professore non ha mai attestato di avere una malattia di lungo corso e continuativa. Secondo quanto si apprende, a valutarne e accertarne l’idoneità al lavoro sarebbe stata una commissione medica di Bari. (Thesocialpost.it)

Treviso - come è riuscito l’insegnante di ruolo a fare 540 giorni di assenza a scuola in 3 anni - Il professore di origini pugliese, assunto nel 2021 in un istituto della Marca, non si era mai visto in aula. Quando lunedì ha provato a riprendersi la cattedra, ha trovato la lettera di licenziamento.Continua a leggere . (Fanpage.it)

«Sono un'insegnante precaria - faccio 160 km per andare al lavoro - sono senza soldi e con due figlie da mantenere - come faccio?» - Si dice che chi fa ciò che ama non lavora un giorno della sua vita. Forse una frase un po' superficiale, che non tiene conto di tutti i "ma" e i "se" della vita vera.... (Leggo.it)