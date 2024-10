Infarto e ictus possono arrivare dall’intestino: la scoperta italiana (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – C'è una via diretta che collega l'intestino al cuore e al cervello. Un''autostrada' lungo la quale, 'a bordo' del colesterolo cattivo, viaggia una sostanza che è presente in alcuni batteri del microbiota e che può innescare una trombosi responsabile di infarti e ictus. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori italiani diretto da Infarto e ictus possono arrivare dall’intestino: la scoperta italiana L'Identità. Lidentita.it - Infarto e ictus possono arrivare dall’intestino: la scoperta italiana Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – C'è una via diretta che collega l'intestino al cuore e al cervello. Un''autostrada' lungo la quale, 'a bordo' del colesterolo cattivo, viaggia una sostanza che è presente in alcuni batteri del microbiota e che può innescare una trombosi responsabile di infarti e. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori italiani diretto da: laL'Identità.

