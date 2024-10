Incidente in montagna a Valsolda, escursionista precipita da un sentiero: è morto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre si è verificato un Incidente in montagna in Valsolda (Como): un escursionista di 73 anni è precipitato da un sentiero ed è morto. Troppo gravi le ferite riportate. Fanpage.it - Incidente in montagna a Valsolda, escursionista precipita da un sentiero: è morto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre si è verificato uninin(Como): undi 73 anni èto da uned è. Troppo gravi le ferite riportate.

