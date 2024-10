Inchiesta ultras Inter e Milan, la verità di Zanetti! Oggi un altro – TS (Di venerdì 11 ottobre 2024) Va avanti il lavoro degli inquirenti in merito all’Inchiesta ultras di Inter e Milan. Ieri è stato ascoltato anche il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Oggi tocca ad un Milanista. COLLOQUIO – Senza esitazioni, pulito, col giusto piglio e soprattutto trasparente. Insomma, in poche parole: Javier Zanetti. Ieri il vicepresidente nerazzurro, storica bandiera del club, ha raggiunto la questura di Milano per rilasciare la propria testimonianza in merito all’Inchiesta ultras di Inter e Milan. Pupi ha parlato per un’ora e mezza, rispondendo a tutte le domande degli inquirenti senza problemi e non nascondendo nulla. Inter-news.it - Inchiesta ultras Inter e Milan, la verità di Zanetti! Oggi un altro – TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Va avanti il lavoro degli inquirenti in merito all’di. Ieri è stato ascoltato anche il vicepresidente nerazzurro Javiertocca ad unista. COLLOQUIO – Senza esitazioni, pulito, col giusto piglio e soprattutto trasparente. Insomma, in poche parole: Javier. Ieri il vicepresidente nerazzurro, storica bandiera del club, ha raggiunto la questura dio per rilasciare la propria testimonianza in merito all’di. Pupi ha parlato per un’ora e mezza, rispondendo a tutte le domande degli inquirenti senza problemi e non nascondendo nulla.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inzaghi non ha gradito le parole di Spalletti sui suoi rapporti con gli ultras - l’Inter sorpresa (Gazzetta) - Lo stesso Inzaghi, anche lui non indagato, non ha certo apprezzato (non risultano telefonate chiarificatrici durante la giornata), anche se al momento nessuno in casa Inter drammatizza la questione: questo è il tempo della collaborazione con la procura e la stessa deposizione di Inzaghi è stata definita esauriente dagli investigatori della polizia. (Ilnapolista.it)

Inchiesta ultras - Javier Zanetti all’interrogatorio : «Ferdico mi parlò dei biglietti - ma non ho mai subito minacce e intimidazioni» - «Non è vero», ha risposto agli investigatori che hanno tirato fuori l’intercettazione del maggio 2023 tra Ferdico e Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro. Zanetti, come riporta Ansa, conferma di essere stato contattato da uno dei capi della curva nord Marco Ferdico, tra gli arrestati, per avere più biglietti per la finale di Champions del 2023 con il Manchester City. (Open.online)

Inchiesta ultras - Inter : oggi la testimonianza di Javier Zanetti - L’ex difensore ha poi sottolineato di non aver mai subito pressioni o intimidazioni e che parlava con i capi della curva in un clima “tranquillo”, e che questi non “facevano mai nulla di male” nei confronti del club. In un’intercettazione del maggio 2023 tra Marco Ferdico e Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, è emerso che il primo, capo ultrà della Nord e ora in carcere, “avrebbe saputo da ... (Sportface.it)