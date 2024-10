Ilary Blasi torna su Netflix con Unica e non solo | l’ingaggio da 27 mln di euro

Ilary Blasi torna su Netflix con Unica (e non solo): l’ingaggio da 2,7 mln di euro (Di venerdì 11 ottobre 2024) La prima stagione di Unica, documentario di Netflix sulla fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti, era stata un grande successo. Per qualche giorno è stato l’argomento numero uno di discussione nei bar, sui mezzi pubblici, durante le cene tra amici. È il famoso documentario in cui è emerso il ruolo di Cristiano Iovino nella rottura e il fatidico caffè che Ilary e la sua amica hairstylist avevano accettato di prendere. Ora è in arrivo il sequel: Unica 2, per cui Netflix ha speso una cifra molto alta. L’attesa è molto alta e tutti aspettano nuovi particolari segreti sul divorzio Totti-Blasi. Unica 2: di cosa parla il sequel del documentario su Ilary Blasi e Francesco Totti La notizia arriva da Davide Maggio. Unica – La serie, titolo provvisorio, durerà oltre 3 ore e riunirà la showgirl e Banijay. Dilei.it - Ilary Blasi torna su Netflix con Unica (e non solo): l’ingaggio da 2,7 mln di euro Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La prima stagione di, documentario disulla fine della storia trae Francesco Totti, era stata un grande successo. Per qualche giorno è stato l’argomento numero uno di discussione nei bar, sui mezzi pubblici, durante le cene tra amici. È il famoso documentario in cui è emerso il ruolo di Cristiano Iovino nella rottura e il fatidico caffè chee la sua amica hairstylist avevano accettato di prendere. Ora è in arrivo il sequel:2, per cuiha speso una cifra molto alta. L’attesa è molto alta e tutti aspettano nuovi particolari segreti sul divorzio Totti-2: di cosa parla il sequel del documentario sue Francesco Totti La notizia arriva da Davide Maggio.– La serie, titolo provvisorio, durerà oltre 3 ore e riunirà la showgirl e Banijay.

