Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco: "Sapevano bene che erano rimasti soli"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Ho sentito passare un’ambulanza e, sinceramente, non mi ero allarmato più di tanto. Poi, però, un amico mi ha chiamato per riferirmi quanto accaduto e sono rimasto senza parole". Il racconto è deldi Maltignano, Claudio Flamini, sotto choc per la rapina subita da una coppia di anziani in paese nella serata di mercoledì. Il primo cittadino, appena appresa la notizia, si è subito fiondato in via Sacconi per sincerarsi della condizione dei due aggrediti., quanta preoccupazione c’è nella popolazione dopo questo fatto? "Molta. Si respira un’aria particolare e non posso negare che la gente sia allarmata. E’ successo qualcosa di davvero increscioso. Al di là della rapina e del fatto che i ladri abbiano portato via la refurtiva, la cosa più grave è che hanno malmenato selvaggiamente un uomo di 91 anni.