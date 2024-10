Il “santone del Salento” Khadir aggredisce inviata de La vita in diretta: Matano chiama i carabinieri (Di venerdì 11 ottobre 2024) Momenti di tensione in diretta tv. Il sedicente “santone del Salento”, che si fa chiamare Khadir, ha infatti aggredito la giornalista della trasmissione ‘La vita in diretta’, Barbara Di Palma, e anche una sua collega. Il fatto gravissimo si è verificato giovedì 10 ottobre mentre il programma era in onda. Il conduttore Alberto Matano ha deciso di chiamare i carabinieri.Leggi anche: Italia, nuda per strada per ordine del santone. Che si fa chiamare “figlio di Dio” “Sono contrariato perché in tempo reale, poco fa, è successo qualcosa di molto grave. – questa la testimonianza di Alberto Matano – La nostra inviata Barbara Di Palma sta documentando la vicenda del presunto santone del Salento, è stata appena aggredita fisicamente. Prego la collega di chiamare le Forze dell’Ordine”. Thesocialpost.it - Il “santone del Salento” Khadir aggredisce inviata de La vita in diretta: Matano chiama i carabinieri Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Momenti di tensione intv. Il sedicente “del”, che si fare, ha infatti aggredito la giornalista della trasmissione ‘Lain’, Barbara Di Palma, e anche una sua collega. Il fatto gravissimo si è verificato giovedì 10 ottobre mentre il programma era in onda. Il conduttore Albertoha deciso dire i.Leggi anche: Italia, nuda per strada per ordine del. Che si fare “figlio di Dio” “Sono contrariato perché in tempo reale, poco fa, è successo qualcosa di molto grave. – questa la testimonianza di Alberto– La nostraBarbara Di Palma sta documentando la vicenda del presuntodel, è stata appena aggredita fisicamente. Prego la collega dire le Forze dell’Ordine”.

