Il “santone del Salento” Khadir aggredisce e insegue inviata de La vita in diretta | Matano chiama i carabinieri

Il sedicente santone del Salento Khadir ha aggredito la giornalista de La vita in diretta Barbara Di Palma. Alberto Matano ha chiesto l'intervento immediato dei carabinieri: "Temo per l'incolumità di Barbara Di Palma. Stiamo facendo una diretta televisiva e non è immaginabile essere minacciati fisicamente in questo modo".

