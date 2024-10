Il prestigioso riconoscimento all'organizzazione che riunisce i superstiti di Hiroshima e Nagasaki per «il loro impegno a favore di un mondo senza armi nucleari» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Durante una conferenza stampa presso l‘Istituto Nobel a Oslo, in Norvegia, il capo del Comitato norvegese per il Nobel, Jørgen Watne Frydnes, ha annunciato oggi, venerdì 11 ottobre, che a vincere il Premio Nobel per la Pace 2024 è il gruppo antinucleare giapponese Nihon Hidankyo. Iodonna.it - Il prestigioso riconoscimento all'organizzazione che riunisce i superstiti di Hiroshima e Nagasaki per «il loro impegno a favore di un mondo senza armi nucleari» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Durante una conferenza stampa presso l‘Istituto Nobel a Oslo, in Norvegia, il capo del Comitato norvegese per il Nobel, Jørgen Watne Frydnes, ha annunciato oggi, venerdì 11 ottobre, che a vincere il Premio Nobel per la Pace 2024 è il gruppo antinucleare giapponese Nihon Hidankyo.

