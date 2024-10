Il Made in Italy passa anche per i campi: difendiamo l'eccellenza del grano e della pasta (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Roma il “World Durum and pasta Forum”, il primo evento internazionale per promuovere e tutelare la pasta e il grano italiani Ilgiornale.it - Il Made in Italy passa anche per i campi: difendiamo l'eccellenza del grano e della pasta Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Roma il “World Durum andForum”, il primo evento internazionale per promuovere e tutelare lae ilitaliani

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Made in Italy passa anche per i campi: difendiamo l'eccellenza del grano e della pasta - A Roma il “World Durum and Pasta Forum”, il primo evento internazionale per promuovere e tutelare la pasta e il grano italiani ... (ilgiornale.it)

Sgambaro sceglie i content creator della nutrizione per la sua pasta al grano Khorasan - La campagna, della durata di oltre due mesi, prevedrà una serie di reel e stories pubblicati sul canale Instagram delle content creator che, sulla base delle proprie expertise e dell’interesse ... (fooday.it)

Pasta Armando lancia il nuovo spot con il brand ambassador chef Alessandro Borghese - perché amiamo la pasta ruvida, come da tradizione". “Lo spot precedente, con cui abbiamo lanciato la piattaforma La Cura del Grano, descriveva l’origine 100% italiana del nostro grano di Filiera, e il ... (horecanews.it)