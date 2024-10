Il campo di Venezuela-Argentina è una piscina, Messi infastidito: “Non potevamo fare due passaggi di fila” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il campo di Venezuela-Argentina è una piscina, Messi non nasconde il suo fastidio per le condizioni del terreno di gioco: "Non siamo riusciti a fare due passaggi di fila. Il campo non ci ha aiutato a fare quello che volevamo". Fanpage.it - Il campo di Venezuela-Argentina è una piscina, Messi infastidito: “Non potevamo fare due passaggi di fila” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildiè unanon nasconde il suo fastidio per le condizioni del terreno di gioco: "Non siamo riusciti aduedi fila. Ilnon ci ha aiutato aquello che volevamo".

