I capolavori di Nino Tirinnanzi. Viaggio nell'arte e nella poesia (Di venerdì 11 ottobre 2024) I capolavori di un maestro del Novecento in mostra a Palazzo Verbania a Luino. Sarà inaugurata domani con il vernissage alle ore 17 un'esposizione dedicata a Nino Tirinnanzi (nella foto), pittore fiorentino scomparso nel 2002. Fino al 3 novembre si potranno ammirare alcune delle opere già presenti lo scorso anno presso la personale di successo svoltasi a Palazzo Strozzi Sacrati. Una mostra non solo d'arte, ma che vuole documentare anche un Viaggio nelle pieghe della poesia, della letteratura e del cinema italiano. Tirinnanzi più di ogni altro fu infatti un'artista caro ai maggiori poeti del Novecento. Le opere sono provenienti proprio dagli stessi amici poeti, intellettuali, scrittori (Gadda, Palazzeschi, Pratolini, Tobino) e registi del cinema (Franco Zeffirelli), che di Tirinnanzi furono amici, fervidi sostenitori e appassionati collezionisti.

