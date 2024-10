Highlights e gol Cile-Brasile 1-2, qualificazioni Mondiali 2026 (VIDEO) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Cile-Brasile, incontro valevole per la nona giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. A Santiago del Cile i verdeoro tornano alla vittoria, ma lo fanno soltanto nei minuti finali, con Luiz Henrique che mette a segno il gol della vittoria nel corso dell’ultimo minuto prima del recupero. Tre punti importantissimi per Rodrygo e compagni. RISULTATI E CLASSIFICHE Highlights Cile-Brasile Highlights e gol Cile-Brasile 1-2, qualificazioni Mondiali 2026 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di, incontro valevole per la nona giornata dellesudamericane ai. A Santiago deli verdeoro tornano alla vittoria, ma lo fanno soltanto nei minuti finali, con Luiz Henrique che mette a segno il gol della vittoria nel corso dell’ultimo minuto prima del recupero. Tre punti importantissimi per Rodrygo e compagni. RISULTATI E CLASSIFICHEe gol1-2,) SportFace.

