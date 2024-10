Ilrestodelcarlino.it - Grande festa al teatro Bonci per i 70 anni della Cna provinciale

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutto esaurito per la serata Cna al: pubblico delle feste che ha visto lapartecipazione da parte delle aziende associate, dirigenti, collaboratori, oltre a rappresentanti delle istituzioni e del sistema Cna, partner e altre associazioni. Continuano così le celebrazioni per il 70°versario di Cna Forlì-Cesena, con un viaggio progettato per toccare tutto il territorionell’arco di diversi momenti dell’anno, accompagnato dal claim scelto “Continuamente Accanto”: dopo l’inaugurazione, nel giorno del compleanno di CNA (il 15 giugno),sedeche era stata alluvionata e laestiva in piazza Saffi a Forlì, le celebrazioni arrivano a toccare Cesena, con un omaggio alla meravigliosa cornice del, apprezzatissimo da tutti gli intervenuti.