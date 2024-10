Gilmour da applausi, dichiarazione d’amore bellissima per Napoli: l’intervista (Di venerdì 11 ottobre 2024) Billy Gilmour ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Nazionale Scozzese: il centrocampista ha avuto modo di parlare del suo impatto con Napoli e non solo. Il mercato intrapreso dal Napoli in questa sessione di calciomercato è stato senza dubbio importante: tanti acquisti per una squadra, come quella di Antonio Conte, che è a caccia di nuove soddisfazioni dopo un’annata, quella dello scorso anno, da dimenticare. Tra i calciatori su cui il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare, sotto evidente indicazione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale, c’è Billy Gilmour, centrocampista arrivato proprio nelle ultime ore di mercato dal Brighton. Il giocatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali della Nazionale Scozzese, con cui è impegnato nel corso di questa seconda sosta della stagione per gli impegni internazionali. Spazionapoli.it - Gilmour da applausi, dichiarazione d’amore bellissima per Napoli: l’intervista Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Billyha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Nazionale Scozzese: il centrocampista ha avuto modo di parlare del suo impatto cone non solo. Il mercato intrapreso dalin questa sessione di calciomercato è stato senza dubbio importante: tanti acquisti per una squadra, come quella di Antonio Conte, che è a caccia di nuove soddisfazioni dopo un’annata, quella dello scorso anno, da dimenticare. Tra i calciatori su cui il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare, sotto evidente indicazione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale, c’è Billy, centrocampista arrivato proprio nelle ultime ore di mercato dal Brighton. Il giocatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali della Nazionale Scozzese, con cui è impegnato nel corso di questa seconda sosta della stagione per gli impegni internazionali.

Gilmour : «Sto cercando di imparare l’italiano - è una questione di rispetto. Non penso che guiderò a Napoli» - Mi ha detto che avrei amato la città e che mi sarei trovato subito benissimo qui. Gilmour sull’italiano «Sto lavorando duro, sto cercando di imparare la lingua e la cultura, spero di poter parlare meglio tra un paio di mesi. Infine sulla guida: «Non ho ancora guidato e penso che non guiderò a Napoli, le corsie per gli automobilisti sono due ma tutti guidano come se fossero quattro». (Ilnapolista.it)

Fontana : “McTominay ha restituito vigore al centrocampo del Napoli. Su Gilmour…” - Un attaccante non va visto solo in base ai gol realizzati, lui porta in dote sicuramente almeno 15-18 reti, ma diventa determinante perché manda gli altri a rete e queste caratteristiche sono determinanti. Fontana: Gilmour? Penalizzato perché ha un mostro sacro come Lobotka davanti, è un elemento importante che può giocare con lui qualora Conte lo ritenesse, o magari per forzare una partita con ... (Terzotemponapoli.com)

Napoli - Conte e l’apprezzamento per Billy Gilmour : “E’ forte - mi sta mettendo in difficoltà” - . it. L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nella conferenza pre-Como, partita poi vinta dagli azzurri per 3-1, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato, in particolare, di uno suo calciatore, lo scozzese Billy Gilmour. ltimo, in questa prima parte di stagione, si sta accontentando. (Dailynews24.it)