Tvzap.it - Funerali Sammy Basso, l’ultima lettera rivelata sull’altare

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi, venerdì 11 ottobre 2024, circa 5mila persone si sono presentate al campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, per il funerale di. Il feretro del biologo 28enne, simbolo della lotta contro la progeria, ha attraversato lentamente tutto il paese ed è giunto sul piazzale esterno che collega la chiesa di Tezze sul Brenta allo stadio comunale. Nel corteo, oltre ai genitori di, anche il governatore veneto Luca Zaia, il prefetto di Vicenza, il sindaco di Tezze con tutti i sindaci della zona. Tra i tanti presenti alle esequie, anche due ragazzi italiani affetti anch’essi da progeria, la stessa rarissima malattia del biologo. In tanti hanno parlato durante la cerimonia, per ricordareletta è stata scritta proprio da lui: l’aveva preparata per il suo funerale.