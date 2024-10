Francia da scoprire: benvenuti a Colmar, fiabesco gioiello alsaziano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Life&People.it Quando la Walt Disney decise di produrre la versione a cartoni animati della celebre fiaba “La Bella e la Bestia” ambientata in un piccolo villaggio francese, pensò che i propri art director dovessero ispirarsi a uno dei borghi più autentici della Francia. Dopo molte ricerche, da Hollywood partì una folta schiera di artisti e disegnatori. Destinazione? Colmar un incantevole borgo medievale in Alsazia, così perfettamente conservato che sembra essere uscito da un libro di fiabe. Colmar si snoda tra viuzze acciottolate, piazzette nascoste, scalinate di pietra, romantici canali d’acqua, piccole botteghe artigiane, fragranti patisseries, accoglienti osterie winstub. La colorano tante case variopinte dai tetti spioventi e caratteristiche costruzioni a graticcio da cui sembrano uscire i personaggi della fiaba. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Life&People.it Quando la Walt Disney decise di produrre la versione a cartoni animati della celebre fiaba “La Bella e la Bestia” ambientata in un piccolo villaggio francese, pensò che i propri art director dovessero ispirarsi a uno dei borghi più autentici della. Dopo molte ricerche, da Hollywood partì una folta schiera di artisti e disegnatori. Destinazione?un incantevole borgo medievale in Alsazia, così perfettamente conservato che sembra essere uscito da un libro di fiabe.si snoda tra viuzze acciottolate, piazzette nascoste, scalinate di pietra, romantici canali d’acqua, piccole botteghe artigiane, fragranti patisseries, accoglienti osterie winstub. La colorano tante case variopinte dai tetti spioventi e caratteristiche costruzioni a graticcio da cui sembrano uscire i personaggi della fiaba.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Equitazione, Italia ultima dopo il dressage nella tappa di Nations Cup a Boekelo - Il percorso dell'Italia nell'ultima tappa della Nations Cup di completo, in ambito equestre, non parte bene a Boekelo, in Olanda, dove la squadra azzurra ... (oasport.it)

Giornate Fai d'Autunno 2024: tutti i luoghi aperti in Italia regione per regione - I tesori del patrimonio artistico, storico e culturale del nostro Paese saranno aperti eccezionalmente al pubblico sabato 12 e domenica 13 ottobre ... (quotidiano.net)

Belgio-Francia, le probabili formazioni: le scelte di Tedesco e Deschamps - Le probabili formazioni di Belgio-Francia, match valido per la quarta giornata di Nations League di scena a Bruxelles ... (sportnotizie24.com)