Fino Mornasco, rapinato sul treno: identificati e denunciati i giovani malviventi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fino Mornasco (Como) – A fine gennaio avevano minacciato e rapinato, in pieno giorno, un giovane che viaggiava sul treno proveniente ad Milano, arrivato alla stazione di Fino Mornasco. Ora i tre autori, due maggiorenni e un minorenne, sono stati identificati e denunciati per rapina aggravata in concorso, porto di armi od oggetti atti ad offendere, sequestro di persona, estorsione e ricettazione. Inoltre l'esame dei tabulati telefonici ha consentito di ritrovare e restituire il cellulare, che era stato ceduto a un ragazzo di 18 anni, denunciato per ricettazione. La vittima aveva raccontato di essere stato obbligato, sotto la minaccia di un coltello, a raggiungere il parco comunale, poco distante dalla stazione ferroviaria, e a consegnare il telefono cellulare, rivelando il codice di sblocco.

