Febbre dengue, Palamara (Iss) al G7 Salute: "Importante diagnosi precoce, lavoriamo sulla prevenzione" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Al G7 Salute in corso ad Ancona la direttrice del Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità Anna Teresa Palamara parla del boom di casi di Febbre dengue che ha colpito soprattutto le Marche: "Oggi si viaggia molto, è quindi molto facile che delle persone che si infettano fuori rientrino in Italia. Il virus può essere trasmesso anche dalla zanzara tigre", dice. "E' Importante innanzitutto saper diagnosticare immediatamente i primi casi, pensarci, saper individuare i sintomi che sono banali, sono quelli di una comune influenza. E' Importante che i medici ci pensino, soprattutto nella stagione estiva e facciano diagnosi", spiega la dottoressa.

Focolai di febbre Dengue in Toscana e nelle Marche - Questa malattia è comune nelle regioni tropicali e subtropicali, ma negli ultimi anni si è registrata una presenza crescente anche in aree mediterranee, come l’Italia. In Toscana, sono stati identificati alcuni focolai, principalmente nelle aree costiere e urbane dove le condizioni climatiche calde e umide favoriscono la proliferazione delle zanzare. (Velvetmag.it)

Primo caso autoctono di ‘febbre Dengue' in Toscana - I casi registrati sino ad ora erano stati tutti di importazione: ovvero provenienti da persone infettate all’estero. "Ora sto bene ma avere la meglio sul virus non è stato facile. Non c’è ragione di pensare che i confini regionali possano proteggerci". Questi prodotti possono essere acquistati liberamente nelle rivendite agricole e di materiale per giardinaggio. (Lanazione.it)

Focolaio di febbre dengue. Al via la disinfestazione - L’Assessorato all’Ambiente del Comune comunica che, anche a seguito del focolaio di dengue registrato nel territorio della città di Fano , verrà eseguita a Porto San Giorgio una disinfestazione straordinaria nei giardini pubblici e nei viali alberati dell’intera area urbana. L’intervento verrà effettuato lunedì 7 ottobre, dall’una alle 6 del mattino. (Ilrestodelcarlino.it)