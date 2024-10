“Febbre alta, dolori e nausea: virus portato dalle zanzare” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Macerata, 11 ottobre 2024 – “Nel futuro sarà opportuno anticipare alla primavera le attività di controllo delle zanzare”. Guido Favia, professore di parassitologia e prorettore alla ricerca dell’Università di Camerino, da anni studia i maggiori vettori di Malaria, Dengue e Zika. Professore, cos’è la Dengue? Come si trasmette? “La Dengue è una malattia virale trasmessa attraverso la puntura di una zanzara del genere Aedes. È endemica in aree tropicali e sub tropicali dove è presente la zanzara Aedes aegypti, mentre in Italia abbiamo casi più o meno sporadici dovuti alla trasmissione da parte di Aedes albopictus (la zanzara tigre)”. Come è arrivata da noi? “La zanzara tigre è presente pressoché su tutto il territorio nazionale. Ilrestodelcarlino.it - “Febbre alta, dolori e nausea: virus portato dalle zanzare” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Macerata, 11 ottobre 2024 – “Nel futuro sarà opportuno anticipare alla primavera le attività di controllo delle”. Guido Favia, professore di parassitologia e prorettore alla ricerca dell’Università di Camerino, da anni studia i maggiori vettori di Malaria, Dengue e Zika. Professore, cos’è la Dengue? Come si trasmette? “La Dengue è una malattia virale trasmessa attraverso la puntura di una zanzara del genere Aedes. È endemica in aree tropicali e sub tropicali dove è presente la zanzara Aedes aegypti, mentre in Italia abbiamo casi più o meno sporadici dovuti alla trasmissione da parte di Aedes albopictus (la zanzara tigre)”. Come è arrivata da noi? “La zanzara tigre è presente pressoché su tutto il territorio nazionale.

