F1 Antonelli | Wolff come un secondo padre mi sento pronto per il Circus

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Per me Totoè stato un, sin dal 2018 che ho firmato con l’Academy Mercedes e tuttora oggi. Mi ha sempre supportato e mi ha anche sgridato molto recentemente, quando ho fatto il birichino mettendola a muro a Monza (ride, ndr). Continua a stare al mio fianco e sono molto contento di essere con lui l’anno prossimo. Sarà una stagione molto impegnativa, dovrò imparare tanto e sarà fondamentale il suo supporto per continuare a spingere e migliorarsi“. Sono queste le parole di Andrea Kimi, giovane pilota classe 2006 che debutterà in F1 con Mercedes nel 2025, nel suo intervento al Festival dello Sport. “sono arrivato? Nei test privati una cosa che li ha impressionati è la velocità con cui sono arrivato al limite e ai tempi che loro mi predisponevanoobiettivo.