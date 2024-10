Gamberorosso.it - "Estirpazione dei vigneti? No, grazie". Le enoteche italiane scrivono al ministro Lollobrigida per scongiurare la misura

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) «No all’dei». Anche Vinarius, l’associazione delle(che conta 120 associati in tutta Italia per un fatturato di 50 milioni di euro), prende parte al dibattito in corso sul futuro della viticoltura. E lo fa con una lettera aperta inviata aldell’Agricoltura Francesco, in vista del 14 ottobre, quando l’Italia sarà chiamata a esprimere una posizione ufficiale in ambito europeo, durante la seconda riunione del gruppo vitivinicolo di alto livello.