Dilei.it - Elisabetta Gregoraci: “Con Flavio Briatore non ci siamo mai separati. Frattini l’ho lasciato”

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ha messo in chiaro la sua situazione amorosa, ospite da Caterina Balivo a La volta buona, dove si è presentata con un fantastico abito dallo spacco birichino. La relazione connon è finita. “Non cimai” ha confessato la showgirl. E poi ha anche ammesso di averil fidanzato, Giulio Fratini.haGiulio Fratiniha dunque confermato che la sua storia con Giulio Fratini è terminata dopo due anni di amore. A mettere fine alla relazione è stata proprio la showgirl. A Caterina Balivo infatti ha spiegato: “Essere lasciati è dura? Può darsi, non lo so, ho sempre mollato io. Ho sofferto per amore. Se lasci è perché capisci che ci sono condizioni che non vanno più bene, per il bene della coppia è meglio separarsi”.