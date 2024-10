Elezioni, la ricetta di Bergamini (Lega): "Priorità a sanità, agricoltura e Protezione civile" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alle prossime Elezioni regionali del 17 e 18 novembre, Fabio Bergamini si presenterà come capo lista della Lega, a supporto della candidata del centro-destra Elena Ugolini. La campagna elettorale dell’ex sindaco di Bondeno vede come principali temi quelli dell’agricoltura, della sanità e della Ferraratoday.it - Elezioni, la ricetta di Bergamini (Lega): "Priorità a sanità, agricoltura e Protezione civile" Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alle prossimeregionali del 17 e 18 novembre, Fabiosi presenterà come capo lista della, a supporto della candidata del centro-destra Elena Ugolini. La campagna elettorale dell’ex sindaco di Bondeno vede come principali temi quelli dell’, dellae della

Elezioni regionali - Bergamini (Lega) si ricandida per la carica di consigliere - C’è un’azione politica da completare, continuando a dare voce a chi, altrimenti, non avrebbe la possibilità di parlare con la Regione. Sono queste le motivazioni che hanno convinto Fabio Bergamini (Lega) a correre alle prossime elezioni regionali per la carica di consigliere. Iscriviti al... (Ferraratoday.it)