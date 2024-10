Denuncia il marito per maltrattamenti, il giudice lo assolve (Di venerdì 11 ottobre 2024) Assolto perchè il fatto non sussiste. E' stata questa la pronuncia del giudice monocratico Giuseppe Zullo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di R.G., 41enne di Castel Morrone accusato di maltrattamenti in famiglia contro l'ex moglie.La vicenda che ha visto coinvolto Casertanews.it - Denuncia il marito per maltrattamenti, il giudice lo assolve Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Assolto perchè il fatto non sussiste. E' stata questa la pronuncia delmonocratico Giuseppe Zullo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di R.G., 41enne di Castel Morrone accusato diin famiglia contro l'ex moglie.La vicenda che ha visto coinvolto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Denuncia il figlio perché gli fa mangiare quinoa e segale : “Sono maltrattamenti!”. Arriva la sentenza del giudice - Il Tribunale alla fine ha deciso per l’assoluzione dell’uomo “perché il fatto non sussiste”. Il Tribunale di Cremona si è trovato ad affrontare un caso piuttosto singolare: un uomo di 87 anni che ha denunciato il figlio 50enne di Cremona per maltrattamenti. Le altre “accuse” al 50enne La sorella avrebbe mosso altre accuse piuttosto singolari nei confronti del fratello, come quello di ... (Dayitalianews.com)

Anziano denuncia il figlio perché gli fa mangiare quinoa e segale : “Sono maltrattamenti”. Il giudice lo assolve - Un 87enne di Cremona ha denunciato il figlio perché lo costringeva a una dieta salutare: il tribunale lo ha assolto "perché il fatto non sussiste".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Marco Manfrinati uccise il suocero e ferì l'ex moglie - il giudice archivia le accuse di maltrattamenti. La famiglia delle vittime : «Assurdo» - Il Gip del tribunale di Busto Arsizio (Varese) ha archiviato le accuse di maltrattamenti in famiglia a carico di Marco Manfrinati, l'ex avvocato di 40 anni, che lo scorso 5 maggio, come ha... (Leggo.it)