De Grandis: «Dimarco il migliore in Italia, tra i migliori in Europa» (Di venerdì 11 ottobre 2024) De Grandis sicuro su Federico Dimarco, che in Italia-Belgio ha collezionato l'ennesimo assist delle sue partite in Nazionale. ESTERNI TOP – Stefano De Grandis a Sky Sport, nel commentare il pareggio dell'Italia contro il Belgio, esalta i due esterni di Luciano Spalletti: «Dimarco è uno specialista, in quel ruolo è il migliore in Italia e tra i migliori in Europa. Sa fare tutto, anche difendere e in attacco mette palle sempre interessanti. Cambiaso assoluto jolly, perché fa quattro ruoli diversi nella Juventus, mentre in Nazionale fa il quinto. Cambiaso è cresciuto tantissimo e mostra grande personalità».

