Da oggi 11 ottobre 2024 è fuori "ALLUVIONALE", il singolo di SELENE su ansia e accettazione

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Esce” di, un brano che rappresenta un viaggio musicale nell’e nelle sue sfide. Nuovodi, “” in Rotazione Radiofonica Da venerdì 11, il nuovodi, intitolato “”, entrerà ufficialmente in rotazione radiofonica. Il brano è già disponibile sulle piattaforme digitali dal 4e sta suscitando l’attenzione di molti ascoltatori. La Tematica del Brano “” di” esplora la complessità dello stato d’, un’emozione che spesso si presenta in modo inaspettato. La protagonista, Clara, irrompe nella vita di una persona nei momenti più inaspettati, addirittura durante una giornata di sole. Questo incontro imprevisto rende difficile trovare un equilibrio, poiché è Clara a decidere quando e come manifestarsi.