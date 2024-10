Cosa non torna nel film “Iddu” e perché la storia di Messina Denaro e Vaccarino non può essere romanzata (Di venerdì 11 ottobre 2024) Al cinema è uscito Iddu, il film "liberamente ispirato" alle lettere scambiate tra Matteo Messina Denaro e l'ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino. A Fanpage.it Katia Sartori, la criminalista che ha analizzato questi pizzini, spiega Cosa non torna in questo film e perché certe storie non possono essere romanzate. Fanpage.it - Cosa non torna nel film “Iddu” e perché la storia di Messina Denaro e Vaccarino non può essere romanzata Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Al cinema è uscito Iddu, il"liberamente ispirato" alle lettere scambiate tra Matteoe l'ex sindaco di Castelvetrano Antonio. A Fanpage.it Katia Sartori, la criminalista che ha analizzato questi pizzini, spieganonin questocerte storie non possonoromanzate.

