Concerto con i Poveri Hans Zimmer | Grande causa di beneficenza

Il 7 dicembre 2024, l'Aula Paolo VI in Vaticano ospiterà la quinta edizione del "Concerto Con i Poveri", un evento che unisce arte e solidarietà. Quest'anno, l'appuntamento sarà arricchito dalla straordinaria partecipazione di Hans Zimmer, celebre compositore e vincitore di due premi Oscar, che si esibirà per l'unica data nella penisola. Zimmer, autore di colonne sonore memorabili come quelle de "Il Re Leone", "Il Gladiatore" e "Interstellar", presenterà alcuni dei suoi brani più famosi, offrendo al pubblico un'esperienza musicale unica.

Concerto con i Poveri - Hans Zimmer : “Grande causa di beneficienza” - Quest’anno, l’appuntamento sarà arricchito dalla straordinaria partecipazione di Hans Zimmer, celebre compositore e vincitore di due premi Oscar, che si esibirà per l’unica data nella penisola. La partecipazione al concerto sarà gratuita, con biglietti disponibili dal 18 novembre tramite il sito ufficiale dell’evento. (Funweek.it)

Hans Zimmer e Lorne Balfe in Dragon Age : The Veilguard - (Adnkronos) – Electronic Arts Inc. . e BioWare hanno annunciato, attraverso una nota ufficiale congiunta, che la colonna sonora ufficiale di Dragon Age: The Veilguard, è stata composta dal due volte premio Oscar Hans Zimmer (1995 per Il ReLeone, 2022 per Dune) e Lorne Balfe vincitore di un Grammy. (Webmagazine24.it)

Hans Zimmer e Lorne Balfe in Dragon Age : The Veilguard - L'epopea di BioWare e la direzione dei maestri Zimmer e Balfe per una colonna sonora da Oscar Electronic Arts Inc. e BioWare hanno annunciato, attraverso una nota ufficiale congiunta, che la colonna sonora ufficiale di Dragon Age: The Veilguard, è stata composta dal due volte premio Oscar Hans Zimmer (1995 per Il ReLeone, 2022 per […]. (Sbircialanotizia.it)