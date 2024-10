Anteprima24.it - Colpaccio Turris: vittoria nel derby contro la Cavese

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’anticipo del venerdì sera del girone C della serie C, la squadra di Torre del Greco sbanca il Lamberti di Cava de’ Tirreni. Il primocampano della nona giornata è di pertinenza dei coralllini, che grazie ad una partita di grande concentrazione difensiva, vince conto i metelliani e si porta momentaneamente a metà classifica superando la Casertana ed il Foggia. Casertana che sarà impegnata nel secondocampano di giornata, al Partenio di Avellino. Per la, è stata decisiva la doppietta di Luca Giannone, capitano della squadra ed ex giocatore della primavera del Napoli. Giannone ha segnato al quarto d’ora di gioco, e poi su calcio di rigore poco prima dell’ora di gioco. Lamette paura agli ospiti quando accorcia le distanze grazie al tap-in di Sorrentino, che buca Marcone incolpevole e fuori dai pali.