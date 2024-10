Collane, spille, bracciali, orecchini rigidi si stagliano a contrasto con la morbida maglia. Tocchi brillanti ma discreti, che si fanno notare (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giornate grigie, quelle di ottobre. A scaldarle, il nutrito comparto maglieria, a cui attingiamo già come se fosse novembre inoltrato. Il girocollo d’ordinanza, il lupetto sotto giacca, il semplice dolcevita, l’abito in maglia a coste: come far sì che risultino sempre nuovi e di tendenza, ogni giorno? Il segreto è puntare sui gioielli giusti, vistosi quanto basta a illuminare l’outfit autunnale. Iodonna.it - Collane, spille, bracciali, orecchini rigidi si stagliano a contrasto con la morbida maglia. Tocchi brillanti ma discreti, che si fanno notare Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giornate grigie, quelle di ottobre. A scaldarle, il nutrito comparto maglieria, a cui attingiamo già come se fosse novembre inoltrato. Il girocollo d’ordinanza, il lupetto sotto giacca, il semplice dolcevita, l’abito ina coste: come far sì che risultino sempre nuovi e di tendenza, ogni giorno? Il segreto è puntare sui gioielli giusti, vistosi quanto basta a illuminare l’outfit autunnale.

