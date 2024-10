Ciclabili, cultura e nozze in spiaggia. Le frontiere del turismo in città (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un video di 60 secondi per veicolare l’immagine di una città viva e dinamica 365 giorni l’anno, la guida del ministero del turismo "Viaggio Italiano, le vie del bike" dove Civitanova è una delle tre città delle Marche presenti, una brochure con i più grandi eventi culturali e il nuovo progetto "Civitanova Wedding Destination". Al Ttg di Rimini, una delle più importanti fiere sul turismo che celebra la bellezza delle destinazioni turistiche italiane, Civitanova con la Dmo e l’Azienda Teatri si è fatta trovare pronta. "È per noi motivo di orgoglio – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica in fiera con il presidente dell’Azienda Teatri Maria Luce Centioni e il consigliere comunale Pierpaolo Turchi – essere nella guida nazionale “Le vie del Bike“ con la Ciclovia delle Abbazie, la cui partenza è proprio da Civitanova. Ilrestodelcarlino.it - Ciclabili, cultura e nozze in spiaggia. Le frontiere del turismo in città Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un video di 60 secondi per veicolare l’immagine di unaviva e dinamica 365 giorni l’anno, la guida del ministero del"Viaggio Italiano, le vie del bike" dove Civitanova è una delle tredelle Marche presenti, una brochure con i più grandi eventili e il nuovo progetto "Civitanova Wedding Destination". Al Ttg di Rimini, una delle più importanti fiere sulche celebra la bellezza delle destinazioni turistiche italiane, Civitanova con la Dmo e l’Azienda Teatri si è fatta trovare pronta. "È per noi motivo di orgoglio – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica in fiera con il presidente dell’Azienda Teatri Maria Luce Centioni e il consigliere comunale Pierpaolo Turchi – essere nella guida nazionale “Le vie del Bike“ con la Ciclovia delle Abbazie, la cui partenza è proprio da Civitanova.

