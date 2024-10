Chiusura per 15 giorni di un locale a Cervinara dopo gravi episodi di violenza (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sospesa l’attività di un locale a Cervinara per motivi di sicurezza pubblica dopo un episodio di violenza Nella serata di ieri, a Cervinara, a seguito di specifica segnalazione da parte dei Carabinieri della locale Stazione, personale del Commissariato di P.S. ha dato esecuzione al “Decreto di sospensione delle attività”, emesso dal Questore di Avellino ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con il quale è stata disposta la Chiusura – per 15 giorni – di un locale pubblico nella centralissima Via Roma. Un luogo di ritrovo per molti giovani di quel centro, all’interno del quale – qualche mese fa – i militari dell’Arma erano intervenuti per il ferimento di un 32enne, attinto alla schiena da alcuni colpi di arma da fuoco. Puntomagazine.it - Chiusura per 15 giorni di un locale a Cervinara dopo gravi episodi di violenza Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sospesa l’attività di unper motivi di sicurezza pubblicauno diNella serata di ieri, a, a seguito di specifica segnalazione da parte dei Carabinieri dellaStazione, personale del Commissariato di P.S. ha dato esecuzione al “Decreto di sospensione delle attività”, emesso dal Questore di Avellino ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con il quale è stata disposta la– per 15– di unpubblico nella centralissima Via Roma. Un luogo di ritrovo per molti giovani di quel centro, all’interno del quale – qualche mese fa – i militari dell’Arma erano intervenuti per il ferimento di un 32enne, attinto alla schiena da alcuni colpi di arma da fuoco.

Cervinara - lite in un locale : colpisce alla testa con un bicchiere alla testa un 30enne che gli spara - Almeno quattro colpi di pistola esplosi contro il 30enne, soccorso da alcune alcune persone presenti nel locale. Le sue condizioni, nonostante resti ancora in prognosi riservata, al momento non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. (Dayitalianews.com)