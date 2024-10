Chiara Petrolini, la vicina di casa: "Faceva grigliate in giardino con due neonati sepolti come se nulla fosse" - VIDEO (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una vicina di casa di Chiara Petrolini, la ragazza di 22 anni accusata di omicidio premeditato e soppressione di cadavere a seguito del ritrovamento di due neonati sepolti nel giardino della sua abitazione a Traversetolo, nella provincia di Parma, ha raccontato che cosa accadeva in giardino mentre i Ilgiornaleditalia.it - Chiara Petrolini, la vicina di casa: "Faceva grigliate in giardino con due neonati sepolti come se nulla fosse" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unadidi, la ragazza di 22 anni accusata di omicidio premeditato e soppressione di cadavere a seguito del ritrovamento di dueneldella sua abitazione a Traversetolo, nella provincia di Parma, ha raccontato che cosa accadeva inmentre i

Neonati sepolti - la vicina rompe il silenzio : cosa faceva Chiara Petrolini in giardino - Una vicina di casa ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di “Mattino Cinque News”. Da quanto rivelato dalla donna, nel corso dell’estate Petrolini era solita invitare degli amici per delle feste, una delle quali deve essersi svolta quando c’era già uno dei suoi figli sepolti in quel cortile. Anche io ho un bambino nato nel 2023 e sapere che il mio gioca nel cortile mentre di là erano sotto ... (Tvzap.it)

Chiara Petrolini - feste e grigliate in giardino col neonato già sepolto - Infine ha aggiunto: «Con la famiglia avevamo dei rapporti di buon vicinato». Chiara Petrolini, nuovi dettagli sulle abitudini della studentessa che ha ucciso e sepolto i due neonati in giardino a Traversetolo Nuovi dettagli inquietanti emergono sulle abitudini di Chiara Petrolini, la giovane che ha ucciso i suoi due bambini e li ha sepolti nel giardino di casa. (361magazine.com)

Chiara Petrolini - feste nel giardino con il neonato già sepolto. La vicina : «Organizzava grigliate e pizzate» - Emergono nuovi dettagli sulla vita che conduceva Chiara Petrolini nella sua abitazione a Traversetolo, in particolare nel cortile in cui ha sepolto i suoi due bambini appena nati. Una sua vicina di... (Leggo.it)