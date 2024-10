Che fine ha fatto ”The Winds of Winter”? Il sesto romanzo della serie fantasy ”Cronache del ghiaccio e del fuoco” di George R. R. Martin (Di venerdì 11 ottobre 2024) The Winds of Winter di George R. R. Martin è il sesto romanzo della saga fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco. I fan sono in trepidante attesa, tuttavia ancora non è stata resa nota la data di pubblicazione. The Winds of Winter, a che punto è George R. R. Martin? Photo Credits: Movieplayer Sembra che l’ultimo libro della saga del Trono di Spade ancora non sia ultimato. George R. R. Martin, recentemente, ha infatti dichiarato di aver fatto pochi progressi nella stesura di The Winds of Winter. Non si sa di preciso a che punto sia lo scrittore, gli unici aggiornamenti arrivano dal suo blog – ‘Not a Blog’ – in cui lo stesso George R. R. Martin ha smentito le dicerie secondo cui il sesto libro della saga fantasy fosse ormai finito. Metropolitanmagazine.it - Che fine ha fatto ”The Winds of Winter”? Il sesto romanzo della serie fantasy ”Cronache del ghiaccio e del fuoco” di George R. R. Martin Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Theofdi George R. R.è ilsagadele del. I fan sono in trepidante attesa, tuttavia ancora non è stata resa nota la data di pubblicazione. Theof, a che punto è George R. R.? Photo Credits: Movieplayer Sembra che l’ultimo librosaga del Trono di Spade ancora non sia ultimato. George R. R., recentemente, ha infatti dichiarato di averpochi progressi nella stesura di Theof. Non si sa di preciso a che punto sia lo scrittore, gli unici aggiornamenti arrivano dal suo blog – ‘Not a Blog’ – in cui lo stesso George R. R.ha smentito le dicerie secondo cui illibrosagafosse ormai finito.

George R.R. Martin su The Winds of Winter : "Non ho fatto molti progressi - sono troppo impegnato con la tv" - Martin ha dichiarato di aver fatto pochi progressi ultimamente con l'ultimo libro delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, il famigerato The Winds of Winter, poiché i suoi vari show televisivi gli hanno "rubato" la maggior parte del tempo. "Non ho nemmeno trovato molto conforto nel mio lavoro", …. Martin ha condiviso l'aggiornamento in un post sul suo blog in cui ha parlato dei suoi livelli di ... (Movieplayer.it)