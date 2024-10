Catania, ruba una Jeep ma viene scoperto proprio mentre la parcheggia, denunciato 30enne (Di venerdì 11 ottobre 2024) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un catanese 30enne, pregiudicato, per furto. In particolare, nel pomeriggio, una pattuglia che percorreva la via Medaglie d’oro con auto di copertura, si è accorta della strana presenza di un soggetto che armeggiava all’interno di una Jeep Renegade, parcheggiata a bordo strada. I Carabinieri hanno, quindi, deciso di seguire le mosse di quell’uomo da una posizione defilata e, nel frattempo, hanno contattato la Centrale Operativa, comunicando ai colleghi la targa del mezzo, per gli accertamenti in banca dati. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diPiazza Dante hannoall’Autorità Giudiziaria un catanese, pregiudicato, per furto. In particolare, nel pomeriggio, una pattuglia che percorreva la via Medaglie d’oro con auto di copertura, si è accorta della strana presenza di un soggetto che armeggiava all’interno di unaRenegade,ta a bordo strada. I Carabinieri hanno, quindi, deciso di seguire le mosse di quell’uomo da una posizione defilata e, nel frattempo, hanno contattato la Centrale Operativa, comunicando ai colleghi la targa del mezzo, per gli accertamenti in banca dati.

